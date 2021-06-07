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Deniz Salyası nedir? Deniz Salyası neden olur? Deniz Salyası Müsilaj hakkında

Deniz Salyası nedir? Sorusu Marmara Denizi ve Karadeniz'de oluşmasının ardından merak konusu oldu. Müsilaj olarak bilinen deniz salyası başta İstanbul olmak üzere Adalar, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin dibini sarmış bulunmakta. Peki, deniz salyası neden olur? İşte Deniz Salyası (Müsilaj) hakkında merak edilenler...

Deniz Salyası nedir? Deniz Salyası neden olur? Deniz Salyası Müsilaj hakkında

Deniz Salyası nedir? Deniz Salyası (Müsilaj) neden oluşur, nasıl temizlenir? Soruları gündemde. Mikroorganizmaların deniz tabanında aşırı artışından kaynaklanan Deniz Salyası ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DENİZ SALYASI NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

DENİZ SALYASI NEDEN OLUŞUR?

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilajla ilgili ilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışmalarına başlandı.

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