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Deniz salyası nedir, nasıl oluşur? Deniz salyası (müsilaj) neden olur, ne zaman kaybolur?

Marmara Denizi'ni etkisi altına alana deniz salyası Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği deniz salyasına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte diğer adı müsilaj olan deniz salyasının oluşumu ve çözümünün ayrıntıları...

Deniz salyası nedir, nasıl oluşur? Deniz salyası (müsilaj) neden olur, ne zaman kaybolur?

Neredeyse 4 aydır Marmara Denizi kıyılarında gözlemlenen renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'da ve Büyükada'da görülen renk değişimi uzmanlar tarafından deniz salyası olarak tanımlandı. Peki, Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında.

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