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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Sahnelerden dolayı uzun zamandır ortalarda görüntülenmeyen Seki'nin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

"HERKESE MUTLU BİR YIL DİLİYORUM"

Seki, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldığını dile getirirken, 2020 yılı için ise "Umarım bu yıl mutlu ve huzurlu güzel geçer. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" mesajı verdikten sonra evinin yolunu tuttu.

SAHNEDEN DÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki, konser sırasında talihsiz anlar yaşamıştı.

Konserin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerleyen Seki, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düşmüştü. Daha sonra konsere kaldığı yerden devam eden Seki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

"NAZAR DEĞDİ"

Uzun pembe elbisesiyle gecede dikkat çeken ünlü şarkıcının o anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Şarkıcının sevenleri Seki'ye "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken, "Ünlü şarkıcıya nazar değdi" yorumlarını yapmıştı.

"HALA BİRAZ AĞRIM VAR"

Çıkan haberlerin ardından Seki, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. "Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim" ifadelerini kullanan şarkıcı, şunları söylemişti:

Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim.