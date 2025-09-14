Deniz Seki, Koronavirüse yakalandı
Deniz Seki, pandemi döneminde ölümcül özelliğe sahip Koronavirüse yakalandı
Giriş: 14.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 14.09.2025 - 13:14
Uzmanlar, eylül ayında nezle, grip ve Koronavirüs vakalarının artacağı uyarısında bulunmuştu. Yazın son günlerini Bodrum’da geçiren Deniz Seki, tatilden döndükten sonra hastalandı.
Koronavirüse yakalanan Deniz Seki yaklaşık bir haftadır evinde istirahat edip doktorunun verdiği ilaçları kullanarak hastalığı atlatmaya çalışıyor.
