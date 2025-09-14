Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deniz Seki, Koronavirüse yakalandı

        Deniz Seki, Koronavirüse yakalandı

        Deniz Seki, pandemi döneminde ölümcül özelliğe sahip Koronavirüse yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 14.09.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koronavirüse yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzmanlar, eylül ayında nezle, grip ve Koronavirüs vakalarının artacağı uyarısında bulunmuştu. Yazın son günlerini Bodrum’da geçiren Deniz Seki, tatilden döndükten sonra hastalandı.

        Koronavirüse yakalanan Deniz Seki yaklaşık bir haftadır evinde istirahat edip doktorunun verdiği ilaçları kullanarak hastalığı atlatmaya çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz seki
        #koronavirüs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!