Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre "Denizanası yoğunluğu müsilajın da habercisi" | Son dakika haberleri

        "Marmara'da görülen denizanası yoğunluğu müsilajın da habercisi"

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Marmara Denizi'ndeki denizanası yoğunluğunun müsilajın da habercisi olabileceğine dikkat çekti. Efsun Dindar, "Gemlik Körfezi'nde önceki yıllara kıyasla gözlenen denizanası artışı aslında müsilajın oluşumuyla aynı kirlilik kaynaklarına işaret ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 14:42 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Marmara Denizi’ndeki denizanası istilası 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonunu da olumsuz etkiledi.

        2

        Gemlik Körfezi'nden denize açılan balıkçıların ağları denizanaları nedeniyle zarar görürken, çoğu balıkçı ağı da deniz dibindeki müsilajın etkisiyle çamura bulanmış halde teknelere çekiliyor.

        3

        Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçıların denizanası istilası nedeniyle en verimli zamanlarda denize çıkmakta zorlandığını ve ağlara takılan denizanaları ve müsilaj nedeniyle avdan eli boş döndüğünü söyledi.

        4

        Hüseyin Dalarel, "Geçen yıldan kat kat fazla olan denizanasının yoğunluğu, balıkçılarımızı etkiliyor. Ağlarımız önemli ölçüde zarar görürken, balığa çıkmakta da zorlanıyoruz. Ağlar ucuz şeyler değil, maliyetli malzemeler" dedi.

        5

        BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Marmara Denizi'ndeki denizanası yoğunluğunun, müsilajın da habercisi olabileceğine dikkat çekti.

        6

        Dindar, "Gemlik Körfezi'nde önceki yıllara kıyasla gözlenen denizanası artışı aslında müsilajın oluşumuyla aynı kirlilik kaynaklarına işaret ediyor. Yüzeyde görmediğimizde yok sandığımız müsilaj süreci, kirlilik yükü azalmadığı için maalesef devam ediyor" diye konuştu.

        7

        Müsilajın ortaya çıkmasının, bir yandan denize hala yüksek miktarda kirlilik girdisinin olduğunu gösterdiğini vurgulayan Doç.Dr. Efsun Dindar, "Diğer yandan da denizanası gibi sıcaklık artışını seven ve organik madde açısından zengin sularda çoğalan türlerin normalin 10 katına varan seviyelere ulaşmasına yol açıyor. Ayrıca, denizanalarıyla beslenen büyük balıkların Marmara Denizi'nde artık bulunmaması, besin zincirinin bozulduğunu ve ekosistemin ciddi zarar gördüğünü ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

        8

        Müsilajın deniz dibinde hala devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Efsun Dindar, "Yaz aylarında yüzeyde çok gözükmeyince sanki kaybolmuş algısına kapılıyor olsak da aslına bakarsanız müsilaj derinlerde hala devam eden bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Sadece biz yüzeyde görmediğimiz için olmadığını düşünüyorduk bu ana kadar ama maalesef denize gelen kirlilik yükünü azaltmadığımız için bu süreç halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        9

        Doç. Dr. Efsun Dindar, sözlerini şöyle tamamladı: "Müsilajın kaynağı nedir diye baktığımızda, evsel nitelikli atık suların arıtılmadan, nehirler ya da direkt deşarjla denizlere bırakılması, deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ve bir de tarımsal amaçlı olarak kullanılan azot içerikli gübrelerin yine aynı şekilde sularımıza karışması ve bunun da Gemlik Körfezi, Marmara Denizi'yle buluşmasından kaynaklı oluyor. Müsilajın sebebine baktığımızda yüzde 70 oranında aslında azotun sorumlu olduğunu görüyoruz. Geri kalanda da fosfor içeriğinden dolayı planktonlar ürüyor. Planktonların aşırı artmasıyla birlikte biz müsilajı görmüş oluyoruz."

        10
        11
        #Marmara Denizi
        #müsilaj
        #denizanası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!