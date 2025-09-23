Müsilajın deniz dibinde hala devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. Efsun Dindar, "Yaz aylarında yüzeyde çok gözükmeyince sanki kaybolmuş algısına kapılıyor olsak da aslına bakarsanız müsilaj derinlerde hala devam eden bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Sadece biz yüzeyde görmediğimiz için olmadığını düşünüyorduk bu ana kadar ama maalesef denize gelen kirlilik yükünü azaltmadığımız için bu süreç halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.