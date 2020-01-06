Daha çok vergi vermek istiyor

Denizbank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar. Öğle tatiline 12.30’da giren Denizbank, 13.30’da tekrar çalışmaya başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar mesaiye devam eder. Denizbank, hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Denizbank ayrıca, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

DENİZBANK İLETİŞİM ADRESLERİ 2020

Denizbank Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Denizbank Genel Müdürlüğüne 0212 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetleri telefon numarası ise 444 0 800; Denizbank Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası 0850 222 08 00'dır. Denizbank müşterileri, telefon bankacılığı ile ilgili işlemlerini bu iki numara üzerinden gerçekleştirmektedir.