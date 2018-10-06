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Denizde bilinç kaybı
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Denizde bilincini kaybetti, 8 saat sonra bulundu

Antalya'da, iki arkadaşıyla dün gece Konyaaltı sahilinde alkol aldıktan sonra denize giren Fırat R.B. (16), bilincini kaybedince 8 saat süreyle suda kaldı. Suda sırt üstü yatarak yüzeyde kaldığını söyleyen Fırat R.B.'yi balıkçılar kurtardı

06.10.2018 - 12:28 | Güncelleme: DHA

Antalya Konyaaltı sahiline dün akşam saatlerinde gelen Fırat R.B., aynı yaştaki iki arkadaşıyla iddiaya göre evde yaptıkları votkayı içti. Aşırı derece alkol alan Fırat R.B., saat 23.00 sıralarında denize girerken arkadaşları sahilden ayrıldı. 7 yıl yüzme eğitimi aldığı belirtilen Fırat R.B., uzun süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Bilincini kaybettiği için bir türlü kıyıya doğru yüzemeyen Fırat R.B., sırt üstü yatarak su yüzeyinde kaldı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

DHA'nın haberine göre balıkçılar tarafından saat 07.00 sıralarında sudan çıkarılan Fırat R.B., Konyaaltı sahiline getirildi. Sahil Antalya Yaşam Park güvenlik görevlileri, Fırat R.B. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fırat R.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Uzun süre suda kaldığı için yorulan Fırat R.B.'ye su, çay ve yiyecek verildi.

ARKADAŞLARI EVDE BULUNDU

Polise ifade veren Fırat R.B. arkadaşları Yusuf ve İbrahim'le sahilde alkol aldıklarını, yüzmek için denize girdiğini, arkadaşlarının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine deniz polisi sahilde ve deniz yüzeyinde arama yaptı. Ekipler bir süre sonra Fırat R.B.'nin arkadaşlarının evde olduğu bilgisine ulaştı.

"DENİZİN ÜZERİNDE UYUMUŞUM"

Denize açıldıktan bir süre sonra bilincini kaybettiğini, suda sırt üstü yattığını ve uyuduğunu anlatan Fırat R.B., "Rüyamda denizde boğulduğumu görüyordum ki aniden uyandım. Gözümü açtığımda üzerimde elbiselerim vardı. Başımı az kaldırınca sahilden çok uzakta olduğumu gördüm. Suda uzun süre kaldığım için üşümüşüm. Ancak elbiselerimin şişmesi beni kurtarmış. Denizin üstünde uyumuşum. Uzun süre profesyonel yüzme eğitimi aldım. Yanımdan geçen balıkçı teknesinden yardım istedim. Beni tekneye alıp sahile çıkardılar" dedi. Fırat R.B. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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