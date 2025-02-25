Denizlerde kirlilik artıyor! En güvenli balık hangisi?

"SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN DENİZLERİ KORUMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Denizlerin korunması ve deniz ürünlerinin güvenliğini korumak amacı ile daha fazla araştırma ve çalışma yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kafkaslı, "Hamileler ve emziren anneler, bilinçli seçimler yaparak hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin geleceğini koruyabilir. Sağlıklı nesiller için denizlerimizi korumak ve temiz kaynaklardan gelen balıkları tüketmek büyük önem taşıyor" diye konuştu.