Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 2otomobil, sabaha karşı, Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Dirmilli FOTO: DHA
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden Hacer Nilay Bahar/FOTO: DHA
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mislina Yarangüme'nin tedavisi sürüyor.