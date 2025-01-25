Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
        ABONE OL

        Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 2otomobil, sabaha karşı, Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.

        Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Dirmilli FOTO: DHA
        Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Dirmilli FOTO: DHA

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Hacer Nilay Bahar/FOTO: DHA
        Kazada hayatını kaybeden Hacer Nilay Bahar/FOTO: DHA

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mislina Yarangüme'nin tedavisi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #oğuzhan dirmilli
        #nilay bahar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?