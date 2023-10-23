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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de otomobil sürücüsünü öldüren şüpheliden 'taciz' iddiası

        Denizli'de otomobil sürücüsünü öldüren şüpheliden 'taciz' iddiası

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilde bıçaklanmış halde bulunan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili yakalanan şüpheli K.N. ilk ifadesinde, kendisini taciz ettiği iddiasıyla sürücü Sadi Tokgöz'ü bıçaklayıp kaçtığını itiraf etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 06:58 Güncelleme: 23.10.2023 - 07:01
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        Otomobil sürücüsünü öldüren şüpheliden 'taciz' iddiası
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde bıçaklanmış halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda, bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Sadi Tokgöz'ün (38) bıçaklanmış olduğunu belirledi.

        Şüpheli K.N. (22)
        Şüpheli K.N. (22)

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tokgöz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli K.N'yi (22) gözaltına aldı.

        Zanlının, emniyetteki ilk ifadesinde, Tokgöz'ün kendisini kampüs bölgesinden "eve bırakma" bahanesiyle aracına aldığını, sonra aracı tenha bir yere park edip taciz etmeye başladığını, bunun üzerine bıçaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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