Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu öldü
Denizli'de sokakta yürüdükleri sırada, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan baba yaralandı, oğlu öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Gümüşçay Mahallesi'nde Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı.
AA'nın haberine göre; aralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.