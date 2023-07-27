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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de tartıştığı karısını çakıyla yaraladı

        Denizli'de tartıştığı karısını çakıyla yaraladı

        Denizli'de karı koca tartışması kanlı bitti. Karısını çakıyla yaralayan koca gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:27
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        Tartıştığı karısını çakıyla yaraladı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını çakıyla yaralayan koca gözaltına alındı.

        Karaman Mahallesi 1761 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden S.Ü. (35) ile eşi M.Ü. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. karısı S.Ü'yü çakıyla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralanan S.Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, M.Ü'yü gözaltına aldı.

        #Son dakika haberler
        #Denizli
        #Merkezefendi
        #haberler
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