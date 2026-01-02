Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Denizli – Fethiye kaç kilometre? Denizli – Fethiye arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Denizli – Fethiye kaç kilometre? Denizli – Fethiye arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Denizli ile Fethiye arasında yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, iki şehir arasındaki mesafe ve seyahat süresine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. İç Ege'de yer alan Denizli ile Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Fethiye arasındaki ulaşım; yıl boyunca hem turistik hem de günlük seyahatler nedeniyle yoğun şekilde kullanılıyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe, tercih edilen güzergâh, yol koşulları, trafik yoğunluğu ve mevsimsel etkilere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Denizli – Fethiye kaç kilometre? Denizli – Fethiye arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 08:56 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli – Fethiye kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli – Fethiye arası kaç kilometre?

        Denizli ile Fethiye arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 210 ila 230 kilometre arasında değişiyor. Bu kilometre farkı, sürücülerin kullandığı güzergâha ve şehir merkezlerinden çıkış–varış noktalarına göre oluşabiliyor. En sık tercih edilen rotalar genellikle Muğla yönüne ilerleyen ve ardından Fethiye’ye ulaşan kara yolları üzerinden sağlanıyor. Fethiye’de varış yapılan mahalle veya turistik bölgelere göre mesafede küçük farklılıklar olabiliyor.

        Denizli – Fethiye arası kaç saat sürer?

        Özel araçla Denizli’den Fethiye’ye yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 3,5 ila 4,5 saat sürüyor. Yolun bazı kesimlerinde dağlık ve virajlı alanlar bulunması, sürüş hızını düşürebiliyor. Yaz aylarında özellikle Fethiye’ye yaklaşıldığında artan trafik yoğunluğu, toplam seyahat süresini uzatabiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda süre bir miktar daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Denizli – Fethiye yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Denizli’den Fethiye’ye ulaşım süresi genellikle 4,5 ila 6 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayıları ve ara duraklar yolculuk süresini etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Yaz sezonunda artan yolcu talebi ve tatil trafiği, sefer sürelerinde uzamalara neden olabiliyor.

        Denizli – Fethiye arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh Denizli’den Muğla yönüne ilerleyip ardından Seydikemer üzerinden Fethiye’ye ulaşan kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak bazı sürücüler farklı tali yolları tercih edebiliyor; ancak bu rotalar genellikle daha uzun sürebiliyor. Güzergâh tercihi, hem yolculuk süresini hem de yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel etkiler

        Denizli – Fethiye yolu, Ege ve Akdeniz geçiş hattında yer aldığı için bazı bölümlerde virajlı ve eğimli yapıya sahip. Kış aylarında yağışlı hava ve sis, özellikle gece sürüşlerinde dikkat gerektirirken; yaz aylarında sıcak hava ve artan trafik yoğunluğu sürüşü daha yorucu hale getirebiliyor. Bu nedenle yolculuk öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Uzun sayılabilecek bu yolculuk öncesinde araç bakımının yapılması, lastik ve fren kontrollerinin tamamlanması güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Güzergâh boyunca yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri bulunsa da özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanabileceği için yakıt ve mola planlamasının önceden yapılması öneriliyor. Tatil dönemlerinde Fethiye girişlerinde ve sahil yollarında trafik yoğunluğu yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Denizli – Fethiye arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, güzergâh seçimine ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota rahat ve güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karda mahsur kalan at ve katırlar güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

        Karda mahsur kalan at ve katırlar güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!