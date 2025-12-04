Denizli’nin Pamukkale ilçesinde olay Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş’in (51) eşi, kocasından uzun süre haber alamayınca merak ederek eve geldi.

KOCASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

İHA'daki habere göre eve giren kadın kocası Menteş’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİCİ ALET İNCELEMEYE ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Erkan Menteş’in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.