Denizli'de olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

OĞULLARI 2 GÜN HABER ALAMADI

İHA'daki habere göre çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi.

ORMANLIK ALANDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA BULUNDULAR

Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

RAMPAYI ÇIKARKEN DEVRİLMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.