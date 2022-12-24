Denizlispor Başkanı Uz: Maç öncesi puan silme açıklamasını normal görmüyorum



"Biz sadece zaman istiyoruz"Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, aldıkları 3 puan silme cezasıyla ilgili, "Böyle bir kararın dün açıklanmasını normal görmüyorum. Çünkü sezon sonuna gelmişiz, Pazartesi açıklansın. Futbolcuların, camianın moralini kimsenin bozmaya hakkı yok. Maç öncesi bunun açıklanmasının kimseye faydası yok. Futbolumuz kötü günler geçiriyor ve yara alıyor. Kulüpler olarak ayakta durmamız mümkün değil. Gerekli müracaatları yaptık" dedi.Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için Türkiye Futbol Federasyonu´ndan 3 puan silme cezası alan Spor Toto 1´inci Lig temsilcisi Altaş Denizlispor´un Başkanı Mehmet Uz, toplantı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu´nda yapılan toplantıya katıldığını, federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi´nin elinden geleni yaptığını belirten Mehmet Uz, "Bizim mali kriterleri yerine getirmediğimiz sezonlar 2019-20, 2020-21 yıllarına aittir. Bizim kendi dönemimize ait mali kriter borcumuz yoktur. 2019-20 yılında pandemide düşmenin kaldırıldığı bir sezonda, o borçlarda o tarihlerden gelmektedir. Ben soruyorum madem düşme kaldırıldıysa, neden 3 puan o yüzden siliniyor, silinmek isteniyor. Madem puan silecekseniz, bizim şu anda transferimiz kapalı, ocak ayının 12´sinde açılıyor. Bir aylık süremiz var. Puan silinecekse bize zaman verin. Biz bu zaman içinde transferimizi açarsak, zaten kriterleri yerine getirmiş olacağız ve puanımız silinmemesi gerekiyor. Bütün cabamıza rağmen, konuşmama rağmen olmadı. İtirazlarımızı yapıyoruz. Böyle bir kararın dün açıklanmasını normal görmüyorum. Çünkü sezon sonuna gelmişiz, Pazartesi açıklansın, futbolcular camianın moralini kimsenin bozmaya hakkı yok. Maç öncesi bunun açıklanmasının kimseye faydası yok. Futbolumuz kötü günler geçiriyor ve yara alıyor. Kulüpler olarak ayakta durmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı."BİZ SADECE ZAMAN İSTİYORUZ"

Cezanın kaldırılması için gerek müracaatları yaptıklarını dile getiren Uz, "Gerekli müracaatları yaptık. Şirketler zor duruma gelince konkordato kararı alıyor ve süre veriliyor. Biz de süre istiyoruz. Bu camialar yok olmasın, malum Kocaeli´nin durumu, Bursa´nın durumu, biz camia takımıyız. Bu puan silme bazı şirket takımlarının hoşuna gidebilir. Onlar mali kriterlerini yerine getirmiş olabilir ama biz getirmeyeceğiz anlamında değil. Bizde transferi açıp, kriterleri yerine getireceğiz, borçlardan kurtulacağız. Biz sadece zaman istiyoruz. Bu konuya ilgili, bu zamanı bize versinler. Bu takımlar yok olmasın" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Mehmet Uz´un açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-24 13:26:58



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