'Artı', 'Manşet' ve 'Balya', arı kovanında uyuşturucu buldu; baba- oğul gözaltında

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Buldan ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin 'Artı', 'Manşet' ve 'Balya' isimli narkotik köpekleri, arı kovanı ve sazlıklara gizlenen 11 kilo 200 gram esrar buldu. Babaoğul gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´nin narkotik ekipleri, Yenicekent Mahallesi'nde bugün bir bağ evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba B.D. (61) ile oğlu S.D. (34) gözaltına alındı. Jandarmanın Artı, Manşet ve Balya adlı narkotik köpekleri de operasyona dahil edilerek bağ evi ve bahçesinde arama başlatıldı. Narkotik köpekleri yapılan aramalarda bağ evinin içinde, arı kovanı ve sazlıkların arasına gizlenmiş şekilde uyuşturucu maddeleri buldu. Yapılan aramalar sonucunda 11 kilo 200 gram esrar maddesi, yeni dikilmiş 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan baba B.D. ile oğlu S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-17 20:43:21
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