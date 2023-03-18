Denizlispor, Pendikspor deplasmanına çıkacak

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Erzurumspor FK'ya evinde 2-0 yenilerek kümede kalma yolunda büyük avantaj kaçıran Altaş Denizlispor yarın deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak. Pendik Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Konuk Denizlispor'da sakatlığı bulunan Emre Sağlık mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 17 puanla 18'inci basamakta yer alan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Giray Bulak, Pendik deplasmanında kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini ifade etti. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-03-18 11:19:01
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