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Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' davasında beraat kararı

DHA

Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' davasında beraat kararı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde oda arkadaşı İbrahim Kabak'ın (80) huzurevi bahçesinde beslediği 4 tavuk ve 1 horozu, başkasına verdiğini ileri sürülen Mehmet Akif Telli, hakkında 'Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti. 70 yaşından sonra tavuk çalmakla suçlandığını belirten Mehmet Akif Telli, "Kabak'ın kendi isteğiyle tavukları ve horozu yoldan geçen tanımadığımız birine verdik. Aklı, biraz gelip, gidiyor. Tedavi için gittiği Almanya'dan döndüğünde, hayvanları kendi rızasıyla verdiğimizi unutup, beni suçlayıp, şikayetçi olmuş" dedi.
Çal Makbule-Hasan Erdoğan Huzurevi'nde kalan İbrahim Kabak, 4 tavuk ve 1 horoz satın alıp, beslemeye başladı. Anacak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için Almanya'ya giden Kabak, geçen yıl ağustos ayında döndüğünde tavukları ve horozunun kümeste olmadığını gördü. Kümesteki hayvanlarının oda arkadaşı Mehmet Akif Telli tarafından yoldan geçen birine verildiğini öğrendi. Kendi rızası dışında tavukları ve horozunun başkasına verilmesini üzerine Kabak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çal Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından olay yeri inceleme yapılarak kümesin fotoğrafları çekildi, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ancak tavuklar ile horoz bulunamadı. Daha sonra bilirkişi tarafından 4 tavuk ve horozun fiyatının toplam 450 TL olarak belirlendi. Tavukları çalmakla suçlanan Mehmet Akif Telli, hakkında "Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Çal Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın 15 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında Mehmet Akif Telli, "Huzurevinde oda arkadaşım olan İbrahim Kabak'ın kendi isteğiyle tavukları ve horozu yoldan geçen tanımadığımız birine verdik. Yaşı itibariyle benden büyük ona saygı da duyuyorum. Aklı, biraz gelip, gidiyor. Almanya'dan dönüp gelince hayvanları kendi rızasıyla verdiğimizi unutup, beni suçlayıp, şikayetçi olmuş" dedi. Mahkeme tanıklarında dinlenmesinin ardından kararını verip, Telli'nin beraatine karar verip, duruşmayı bitirdi.
'BU YAŞTAN SONRA TAVUK HIRSIZLIĞIYLA SUÇLANDIM'
Yaşanan olaydan sonra huzurevinden ayrılıp evinde yaşamaya başlayan Mehmet Akif Telli, 70 yaşından sonra tavuk çalmakla suçlandığını belirtip, "İbrahim Kabak daha önce de huzurevine 2 keçi getirdi ancak daha sonra yönetimin kararıyla götürmek zorunda kaldı. Sonra da tavuklar ve horozu getirdi. Huzurevinin bahçesinde onlara bakmaya başladı. Yönetim karşı çıkmasına rağmen bakmaya devam etti. Ameliyat olmak için Almanya'ya gitmeden önce kendisi tavukları ve horozun başka birine verilmesini istedi. Bende onun rızasıyla huzurevinin önünden geçen tanımadığım birine verdim. Almanya'dan dönünce beni şikayet etmiş, tavuklar yüzünden mahkemelik olduk. Bu yaştan sonra tavuk hırsızlığıyla suçlandım. Yarı felçli biriyim ben. Hayatımda başımdan böyle olay geçmedi. Parasını vermek istedim, kabul etmedi. Tavukların ve horozun nerede olduğunu bilsem, alıp, geri vereceğim" dedi.
'MÜVEKKİLİM CEZAEVİNE GİRMEKTEN YA DA ADLİ SİCİL KAYDI ALMAKTAN KURTULDU'
Telli'nin avukatı Hasan Ozan Orpak da "Müvekkilimin kaldığı huzurevinde başkasına verdiği tavuklar ve horozun kaybolmasıyla ilgili süreç içinde kolluk kuvveti olay yeri inceleme yaptı, bilirkişi çalışması yapıldı. Soruşturma kapsamında ciddi bir çalışma yapılmış, bedelleri bile tespit edilmiş. Yargılama sonucunda müvekkilim suçlamadan berat etti. Ancak yapılan soruşturmaya rağmen 4 tavuk ve bir horozun nerede olduğu belli değil, umarız hayattadırlar. En azından müvekkilim cezaevine girmekten ya da adli sicil kaydı almaktan kurtuldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çal Ramazan ÇETİN
2023-04-08 14:42:33

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