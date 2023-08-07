Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldürmüştü; nedeni velayet çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldürmüştü; nedeni velayet çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüseyin BAYBARS/ TAVAS, (Denizli), (DHA)- DEPREM sonrası Kahramanmaraş'tan gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklandı. Akpınar'ın, eşiyle, üvey oğlunun velayetini istemediği için çıkan tartışma sonrası olayın yaşandığı belirlendi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar, tartıştı. Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

        Suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı. Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi. Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Halil Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Hüseyin BAYBARS

        2023-08-07 14:54:36

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Denizli'de düğün konvoyundaki zincirleme kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de düğün konvoyundaki zincirleme kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu
        Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu
        Eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Denizli'de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren kişi gözaltına alındı
        Denizli'de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren kişi gözaltına alındı
        Denizlispor'da Başkan Uz sessizliğini bozdu
        Denizlispor'da Başkan Uz sessizliğini bozdu