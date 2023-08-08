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        Havalimanında rüşvet operasyonuna 4 tutuklama

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:23
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        Havalimanında rüşvet operasyonuna 4 tutuklama
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki havaalanında polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2'si memur, 4 kişi mahkemece tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Çardak Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde bazı memurların rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılmasının ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru A.B. ve gümrük muhafaza memuru M.B. ile İranlı tercümanlar M.A. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, havaalanı dış hatlar terminalinde kaçak alkol ve tarihi eserlerin geçişine izin verdikleri, vize süresi dolan İranlı yolcuların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını sağladıkları ileri sürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ramazan ÇETİN

        2023-08-08 18:22:28

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