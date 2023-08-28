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        Konser alanında bıçaklanan Enes, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:08
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        Konser alanında bıçaklanan Enes, yaşamını yitirdi
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        Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konser alanında, bıçaklı kavgada yaralanan Enes Şipal (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Festival kapsamında düzenlenen konser alanında iki grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Enes Şipal, göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Şipal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Sarayköy Hasan ASLAN

        2023-08-28 13:06:44

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