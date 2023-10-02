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        Denizlispor istikrarı yakaladı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçında yalnız 1 puanı hanesine yazdırabilen Denizlispor, son 3 haftayı ise namağlup 7 puanla geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:18
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        Denizlispor istikrarı yakaladı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçında yalnız 1 puanı hanesine yazdırabilen Denizlispor, son 3 haftayı ise namağlup 7 puanla geçti.

        Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetlerinin ardından evinde 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, kazanamasa da puanı hanesine yazdırmayı başardı. Transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı alternatifsiz bir kadrosu bulunup birçok önemli oyuncusunun da sakat veya cezalı olduğu Denizlispor, mücadelesiyle alkış aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN

        2023-10-02 11:17:55

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