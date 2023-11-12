Merkezefendi'nin gücü yetmedi BasketbolSüper Ligi'nde sezona üst üste 5 yenilgiyle başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'u yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda lider Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup oldu. İlk yarısını başa baş geçtiği karşılaşmada rakibine son bölümde etkisiz kalıp 90-64 yenilerek 7 haftada 1 galibiyette kalan Denizli ekibinde ilk maçına çıkan yeni transfer guard Mason, 19 sayı, 5 ribaund, 5 asistle takımının en skoreri oldu. Antrenör Zafer Aktaş, Fenerbahçe'ye 30 dakikadan fazla başa baş oyun sergilediklerini ancak rakip takımdan Wilbekin'in art arda şutlarıyla dirençlerinin kırıldığını söyledi.

BasketbolSüper Ligi'nde sezona üst üste 5 yenilgiyle başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'u yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda lider Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup oldu. İlk yarısını başa baş geçtiği karşılaşmada rakibine son bölümde etkisiz kalıp 90-64 yenilerek 7 haftada 1 galibiyette kalan Denizli ekibinde ilk maçına çıkan yeni transfer guard Mason, 19 sayı, 5 ribaund, 5 asistle takımının en skoreri oldu. Antrenör Zafer Aktaş, Fenerbahçe'ye 30 dakikadan fazla başa baş oyun sergilediklerini ancak rakip takımdan Wilbekin'in art arda şutlarıyla dirençlerinin kırıldığını söyledi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,