İş arkadaşlarının ev anahtarlarını kopyalayıp, 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tekstil fabrikası çalışanı S.A. (42) adlı kadın, kendilerinden habersiz ev anahtarlarını kopyaladığı 2 iş arkadaşının evinden toplam 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Jandarmanın 'Altın günü' operasyonuyla yakalanan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tekstil fabrikası çalışanı S.A. (42) adlı kadın, kendilerinden habersiz ev anahtarlarını kopyaladığı 2 iş arkadaşının evinden toplam 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Jandarmanın 'Altın günü' operasyonuyla yakalanan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pınarkent Mahallesi'nde 2 ayrı evden toplamda 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT, bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, her 2 eve de aynı şüpheli kadının girdiğini belirledi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, şüphelinin, ihbarda bulunan kişilerin çalıştığı tekstil fabrikasındaki mesai arkadaşlarından S.A. olduğunu tespit etti. JASAT ve Pamukkale Jandarma Komutanlığı ile düzenlenen 'Altın günü' operasyonuyla evinde yakalanan S.A., gözaltına alındı. Adresteki aramada çalınan ziynet eşyaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

ARKADAŞLARI ÇALIŞIRKEN İZİN ALIP HIRSIZLIK YAPMIŞ

S.A. ifadesinde, sohbet sırasında 2 iş arkadaşının ziynet eşyalarını evlerinde tuttuğunu öğrendikten sonra evine misafirliğe çağırıp, güven sağlamak amacıyla kendine ait ziynet eşyalarını gösterdiğini söyledi. S.A., daha sonra arkadaşlarına ev ziyaretine gidip, ziynet eşyalarını görme bahanesiyle yerlerini öğrendiğini dile getirdi. İlerleyen günlerde iş arkadaşları çalışırken çantalarından gizlice aldığı anahtarın kopyasını yaptırıp, tekrar yerine koyduğunu söyleyen S.A., bir süre sonra arkadaşları çalışırken iş yerinden izin alıp, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığını belirtti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.