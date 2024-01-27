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        Denizli'de arkadaşlarının ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde misafirliğe gittiği iş arkadaşlarının ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:20
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        Denizli'de arkadaşlarının ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde misafirliğe gittiği iş arkadaşlarının ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Pamukkale'deki iki evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İncelemede, şüphelinin, mağdurlarla aynı tekstil atölyesinde çalışan S.A. olduğu belirlendi. S.A, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlının, iş yerinde arkadaşlarının çantalarından gizlice aldığı anahtarların kopyasını yaptırıp evlerine girdiği ve ziynet eşyalarını çaldığı iddia edildi.

        Hırsızlık yapmadan önce arkadaşlarını evinde ağırlayan ve kendi ziynet eşyalarını gösteren S.A'nın, kendisi misafirliğe gittiğinde de arkadaşlarının ziynet eşyalarına bakıp yerini öğrendiği öne sürüldü.

        Bulanan ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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