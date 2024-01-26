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        Denizli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:12
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        Denizli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Denizli'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gündoğdu Mahallesi'nde Fikriye Karabulut'un (80) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Karabulut, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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