Denizli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi'nde Fikriye Karabulut'un (80) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Karabulut, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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