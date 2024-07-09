Parkta arkadaşını öldüren şüpheli ile yanındaki 2 kardeş tutuklandı

DENİZLİ'de parkta kavga ettiği arkadaşı Osman Petem'i (33), tabancayla vurarak öldüren Hasan Hüseyin Kardaş (30) ile arkadaşları Rahmi Güllü (29) ile onun kardeşi Hasan Güllü (27), tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde önceki gün parkta oturan Osman Petem ile Hasan Hüseyin Kardaş ve arkadaşları Rahmi ve Hasan Güllü kardeşler arasında iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Kardaş, yanındaki tabancayla Petem'i göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Petem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmada polis, Hasan Hüseyin Kardaş ile Hasan Güllü ve Rahmi Güllü'yü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.