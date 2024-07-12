Kamyon çarpan 6 yaşındaki bisikletli, öldü
DENİZLİ'de, hafriyat kamyonunun çaptığı bisikletli İsmail Emir Gökkaya (6), hastanede hayatını kaybetti.
DENİZLİ'de, hafriyat kamyonunun çaptığı bisikletli İsmail Emir Gökkaya (6), hastanede hayatını kaybetti. Gökkaya'nın babasının Aydın'da görevli polis memuru olduğu ve Sarayköy ilçesine tatile geldikleri öğrenildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Camideki kurstan çıktıktan sonra bisikletiyle evine gitmek isteyen İsmail Emir Gökkaya, Ahmet Narin'in kullandığı 20 GJ 998 plakalı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gökkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmada kamyon şoförü Ahmet Narin gözaltına alındı.
Gökkaya'nın babası Ömer Ali Gökkaya'nın, Aydın'da polis memuru olarak görev yaptığı, tatil için memleketleri olan Denizli'nin Sarayköy ilçesine geldikleri öğrenildi. İsmail Emir Gökkaya'nın cenazesi, yapılan otopsi sonrası Tosunlar Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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