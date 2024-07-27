Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım: Yeni kulüp kururak borçtan kurtulamayız

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizlispor'un kapatılıp yeni kulüp kurularak borçlardan kurtulabileceği konusuna açıklık getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım: Yeni kulüp kururak borçtan kurtulamayız
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizlispor'un kapatılıp yeni kulüp kurularak borçlardan kurtulabileceği konusuna açıklık getirdi. Kamuoyunda yayılan bu bilginin tamamen yanlış olduğunu vurgulayan başkan Yıldırım, "Öncelikle şu iyi bilinmelidir ki, yeni bir isim ve farklı bir tüzel kişilik olmasına rağmen bu kanunen mümkün değildir. Bu sistem, hülle sayılmaktadır. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararları ile de bu karar sabittir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve CAS kararları ile eski borçlar, yeni kurulan farklı tüzel kişilikler olsa bile kulüp ismi, kulüp merkezi, logosu, renkleri, tesisleri, stadyumu, taraftarları, benzer sportif paylaşımları, teknik ekip, yöneticileri, sponsorlukları, futbolcu geçişleri, benzer sosyal medya yönetimleri ve web tasarımlarına kadar karşılaştırmalar ile bir önceki kulübün devamı olduğu kararına dayanarak, eski borçlardan yeni kulübü sorumlu kılar. Federasyon da bu kararı uygulamak zorundadır. Bu sebepten dolayı Denizlispor’u desteklemekten ve yaşatmaktan başka çare yoktur" dedi.

        Geçen hafta Denizli FK adının marka tescil belgesini alarak bu isimde yeni bir kulüp kurulmasının önüne geçen Yıldırım'ın pazartesi günü de basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da taksicilerden zam talebi: En ucuzu İstanbul'da
        İstanbul'da taksicilerden zam talebi: En ucuzu İstanbul'da
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!

        Benzer Haberler

        Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        Sarayköy'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Sarayköy'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü
        Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        15 tutuklu ve hükümlü, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        15 tutuklu ve hükümlü, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı