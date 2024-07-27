Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım: Yeni kulüp kururak borçtan kurtulamayız

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizlispor'un kapatılıp yeni kulüp kurularak borçlardan kurtulabileceği konusuna açıklık getirdi. Kamuoyunda yayılan bu bilginin tamamen yanlış olduğunu vurgulayan başkan Yıldırım, "Öncelikle şu iyi bilinmelidir ki, yeni bir isim ve farklı bir tüzel kişilik olmasına rağmen bu kanunen mümkün değildir. Bu sistem, hülle sayılmaktadır. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararları ile de bu karar sabittir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve CAS kararları ile eski borçlar, yeni kurulan farklı tüzel kişilikler olsa bile kulüp ismi, kulüp merkezi, logosu, renkleri, tesisleri, stadyumu, taraftarları, benzer sportif paylaşımları, teknik ekip, yöneticileri, sponsorlukları, futbolcu geçişleri, benzer sosyal medya yönetimleri ve web tasarımlarına kadar karşılaştırmalar ile bir önceki kulübün devamı olduğu kararına dayanarak, eski borçlardan yeni kulübü sorumlu kılar. Federasyon da bu kararı uygulamak zorundadır. Bu sebepten dolayı Denizlispor’u desteklemekten ve yaşatmaktan başka çare yoktur" dedi.

Geçen hafta Denizli FK adının marka tescil belgesini alarak bu isimde yeni bir kulüp kurulmasının önüne geçen Yıldırım'ın pazartesi günü de basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.