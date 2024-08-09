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        Denizlispor'a yeni sportif direktör

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer almaya hazırlanan Denizlispor'da sportif direktörlük görevine Alper Tohman getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:35
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        Denizlispor'a yeni sportif direktör
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer almaya hazırlanan Denizlispor'da sportif direktörlük görevine Alper Tohman getirildi. Son 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle 3'üncü Lig'e kadar gerileyen, tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla sahaya çıkmaya hazırlanan Denizli ekibinde Tohman, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Güray Özkan'ın katıldığı törenle imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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