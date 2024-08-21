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        Uzman çavuşun eğlence mekanı çıkışı öldürüldüğü kavga kamerada

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır'ın (27), eğlence merkezi çıkışında bir grupla arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü olayda darbedildiği anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:15
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        Uzman çavuşun eğlence mekanı çıkışı öldürüldüğü kavga kamerada
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır'ın (27), eğlence merkezi çıkışında bir grupla arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü olayda darbedildiği anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanı çıkışında Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır ile bir grup arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Muhammet Yazır'ı kalçasından bıçaklayıp, darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yazır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Olay ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bıçaklanan Yazır'ın 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği, yere düşerek başını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı. Arbede sırasında ise 2 kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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