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        Denizlispor düşüşte

        BU sezon tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor, altyapısından çıkan gençleriyle ilk 4 haftada iyi bir mücadele sergiledikten sonra son 2 maçta dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:24
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        Denizlispor düşüşte
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        BU sezon tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor, altyapısından çıkan gençleriyle ilk 4 haftada iyi bir mücadele sergiledikten sonra son 2 maçta dağıldı. Ligde 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçı 1 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Denizlispor, son 2 karşılaşmada Tepecikspor'a evinde 2-0, Ağrı 1970 Spor'a ise deplasmanda 1-0 yenildi. Ligin ilk haftasında İzmir Çoruhlu FK'yı yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet alamayan Denizli, 6 puanla alt sıralara geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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