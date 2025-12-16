Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 16.12.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:02
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek için yürütülen çalışmalar kapsamında il dışından kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Bağbaşı Mahallesi'nde durduruldu.

        Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 2 milyon 297 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.O. ile M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

