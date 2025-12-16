Habertürk
        Denizli'de tapuda sahteciliği engelleyen personele teşekkür belgesi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tapu müdürlüğünde sahte kimlikle işlem yapmaya çalışan şüpheliyi tespit eden görevlilere teşekkür belgesi verildi.

        Giriş: 16.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:48
        Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne yaklaşık 2 hafta önce, bir arsa satışı için gelen şüphelinin sahte kimlikle işlem yaptığı belirlendi.

        Durumu fark eden görevliler, bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında sahtecilik suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

        Merkezefendi Tapu Müdürü İlhan Özlü, söz konusu personele teşekkür belgesi takdim etti.

