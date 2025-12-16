Denizli'de tapuda sahteciliği engelleyen personele teşekkür belgesi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tapu müdürlüğünde sahte kimlikle işlem yapmaya çalışan şüpheliyi tespit eden görevlilere teşekkür belgesi verildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tapu müdürlüğünde sahte kimlikle işlem yapmaya çalışan şüpheliyi tespit eden görevlilere teşekkür belgesi verildi.
Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne yaklaşık 2 hafta önce, bir arsa satışı için gelen şüphelinin sahte kimlikle işlem yaptığı belirlendi.
Durumu fark eden görevliler, bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında sahtecilik suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Merkezefendi Tapu Müdürü İlhan Özlü, söz konusu personele teşekkür belgesi takdim etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.