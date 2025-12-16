Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Mevlüt Genç idaresindeki 15 HA 862 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi yakınlarında, Ş.A. yönetimindeki 20 ASP 791 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
