Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücülerden Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

