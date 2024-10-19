Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86

Ev sahibi takım ilk periyoda etkili başladı ve çeyrek sonunda Beşiktaş'a 15-12 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş devre arasına 34-31 galip girdi. Beşiktaş üçüncü periyotta farkı açtı ve rakibi karşısında 58-48'lik skor avantajını yakaladı. Son periyotta da üstün olan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar müsabakayı 86-72 kazandı.

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