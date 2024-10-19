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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım ÇetinMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk OlmazBEŞİKTAŞ: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:51
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz

        BEŞİKTAŞ: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,

        1. PERİYOT: 15-12

        DEVRE: 31- 34

        3. PERİYOT: 48 - 58

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'ya 86-72 yenildi.

        Ev sahibi takım ilk periyoda etkili başladı ve çeyrek sonunda Beşiktaş'a 15-12 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş devre arasına 34-31 galip girdi. Beşiktaş üçüncü periyotta farkı açtı ve rakibi karşısında 58-48'lik skor avantajını yakaladı. Son periyotta da üstün olan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar müsabakayı 86-72 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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