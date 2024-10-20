Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor - Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 4-0 yenilerek son üç maçını kazanamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:35 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor - Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Denizlispor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor’a 4-0 yenilerek son üç maçını kazanamadı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk ekip, 72’nci dakikada Kamil’in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 74’ü gösterdiğinde Alihan farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Muhammed 87’nci dakikada konuk takımın 3’üncü golünü kaydetti: 0-3. Maçta son sözü 90’ıncı dakikada Arda söyledi: 0-4. Denizlispor bu sonuçla 6 puanda kalırken, zirve mücadelesi veren Kahramanmaraş ekibi 16 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü
        Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü
        Merkezefendi startta kaldı
        Merkezefendi startta kaldı
        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi
        AK Parti Beyağaç İlçe Başkanlığına Habib Çokal seçildi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş: 72-86
        AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi
        AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi
        Hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanırken beraat eden kocaya istinaft...
        Hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanırken beraat eden kocaya istinaft...