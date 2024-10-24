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        Denizli'de orman yangını

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:05
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        Denizli'de orman yangını
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda orman yangını çıktı. Dağın zirvesinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Başkarcı Dağı zirvesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dağdan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopterle, karadan ise çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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