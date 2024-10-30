TBMM Başkanvekili Karaca, fener alayında düşüp, hastanelik oldu

DENİZLİ'de Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında düşen TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın sağ ayak tarak kemiği kırıldı.

Denizli Demokrasi Platformu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün, düzenlenen fener alayına çok sayıda kişiyle birlikte TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da katıldı. Karaca, yürüyüş sırasında ayağı takılıp, düştü. Özel bir hastaneye kaldırılan Karaca'nın sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi. Doktorların istirahat etmesini tavsiye ettiği Karaca bugün yazılı bir açıklama yaparak durumuna ilişkin bilgi verdi. Karaca'nın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de 29 Ekim Salı akşamı düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü sırasında ufak bir talihsizlik yaşadı. Coşkulu kalabalık ile birlikte yürüyüşte yer alan TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'nın düşmesi nedeniyle ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tıbbi müdahalesi yapılan TBMM Başkanvekiline doktorlar tarafından istirahat verildi. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.