Kadının altınlarını alıp, milyonluk mülklerini 3'te 1 fiyatına sattırıp dolandıran 19 kişi tutuklandı

DENİZLİ’de telefonla aradıkları 80 yaşlarındaki kadını kendilerini savcı olarak tanıtıp, banka hesapları ve üzerindeki mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kandırıp, 2,5 milyon liralık altınını alıp, toplam 72,5 milyon liralık da gayrimenkulünü 3'te 1'i fiyatına sattırarak dolandıran 2'si kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan bir kadın, dolandırıldığı gerekçesiyle polise başvurdu. Denizli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ile üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiğini, paranın da terör örgütüne gideceğini söyledi. Dolandırıcılar kadına, üzerine kayıtlı mülkleri hemen satıp, paralarını kendilerine gelecek olan polislere ya da banka hesaplarına yatırmasını istedi ve böylece paraların devlet güvencesi altına alınacağını söyledi. Paniğe kapılan kadın, dolandırıcıların talimatlarına uyup, ilk olarak önce evinde sakladığı 2,5 milyon lira değerindeki altınları kendilerini polis olarak tanıtan kişiye teslim etti. Dolandırıcıların daha sonra kadının üzerine kayıtlı olan Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan değeri 72,5 milyon lirayı bulan ev, apartman ve arsaları 3'te 1 fiyatına sattırıp, paraları elden ya da banka hesaplarından aldıkları tespit edildi. Mülklerden değeri 8 milyon lirayı bulan 3 katlı bir apartmanın da 1,5 milyon liraya sattırıldığı belirlendi.