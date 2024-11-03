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        Denizlispor - Zonguldak Kömürspor: 0-4

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalan Denizlispor, taraftarı önünde Zonguldak Kömürspor'a farklı yenilerek düşme hattına geriledi: 0-4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:35
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        Denizlispor - Zonguldak Kömürspor: 0-4
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalan Denizlispor, taraftarı önünde Zonguldak Kömürspor'a farklı yenilerek düşme hattına geriledi: 0-4. Denizli Atatürk Stadı'nda konuk takım ilki penaltıdan olmak üzere, 33, 57 ve 62'nci dakikalarda Okan Baydemir, 90+5'te ise Arda Akgül'ün golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor'da 88'de Yusuf İnanır kırmızı kart gördü. Yeşil-siyahlılar bu sonuçla 7 puanla kendini düşme hattında buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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