Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına gerileyen Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Sebat Gençlikspor deplasmanında 7-0'lık çok farklı mağlubiyetle sarsıldı. Geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor'a 4-0 yenilip kendisini düşme hattında bulan Denizli ekibi son iki maçta kalesinde 11 gol gördü. Ligde yalnız ilk hafta galip gelebilen, 9 maçtır kazanamayıp son 6 maçın 5'ini kaybeden Denizlispor, paraşütsüz düşüşünü sürdürdü. Süper Lig'e 2021 yılında veda eden Denizlispor, transfer yasağı yüzünden tamamen genç oyuncuların kaldığı kadrosuyla 3 yılda amatör kümenin eşiğine geldi.

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