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        Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına gerileyen Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Sebat Gençlikspor deplasmanında 7-0'lık çok farklı mağlubiyetle sarsıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:49
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        Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına gerileyen Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Sebat Gençlikspor deplasmanında 7-0'lık çok farklı mağlubiyetle sarsıldı. Geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor'a 4-0 yenilip kendisini düşme hattında bulan Denizli ekibi son iki maçta kalesinde 11 gol gördü. Ligde yalnız ilk hafta galip gelebilen, 9 maçtır kazanamayıp son 6 maçın 5'ini kaybeden Denizlispor, paraşütsüz düşüşünü sürdürdü. Süper Lig'e 2021 yılında veda eden Denizlispor, transfer yasağı yüzünden tamamen genç oyuncuların kaldığı kadrosuyla 3 yılda amatör kümenin eşiğine geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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