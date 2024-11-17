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        Merkezefendi Belediyesi Basket – Bursaspor: 74-88

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan SöylemezoğluMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 15, Cook 13, Lomazs 16, McLemore 2, İsmail, Arca 13, Bleijenbergh 10, Berke 4, Shittu 1BURSASPOR: Brown 12, Michineau 14, Grantham 5, Sharma 2, Sarper 11, Pipes 15, Ömer Utku 6, Gavrilovic 18, Berkay 51'İNCİ PERİYOT: 13-18İLK YARI: 36-363'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64BASKETBOL Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bursaspor'a 88-74 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:15
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        Merkezefendi Belediyesi Basket – Bursaspor: 74-88
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 15, Cook 13, Lomazs 16, McLemore 2, İsmail, Arca 13, Bleijenbergh 10, Berke 4, Shittu 1

        BURSASPOR: Brown 12, Michineau 14, Grantham 5, Sharma 2, Sarper 11, Pipes 15, Ömer Utku 6, Gavrilovic 18, Berkay 5

        1’İNCİ PERİYOT: 13-18

        İLK YARI: 36-36

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-64

        BASKETBOL Süper Ligi 7’nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bursaspor’a 88-74 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu konuk takım 5 sayı önde kapattı: 13-18. İkinci çeyrek iki takımın karşılıklı dış atışlardan isabet bulmasıyla başladı. Ev sahibi ekipten Berke’nin son saniyedeki 3 sayılık atışı girmeyince ilk yarı 36-36 sona erdi. Üçüncü periyotta Sarper’in 3’lük basketleriyle üstünlük kuran Bursaspor çeyreği 11 sayı önde bitirdi: 53-64. Final bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Bursaspor müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 74-88.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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