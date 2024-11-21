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        Merkezfendi Stefan Moody'i kadrosuna dahil etti

        TÜRKİYE Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Merkezfendi Belediyesi oyuncu kurucu Stefan Moody'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:05
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        Merkezfendi Stefan Moody'i kadrosuna dahil etti
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        TÜRKİYE Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Merkezfendi Belediyesi oyuncu kurucu Stefan Moody'i kadrosuna dahil etti.

        Amerika Birleşik Devletleri'nde Ole Miss mezunu olan Moody kolej liginde son sezonunda 23.6 sayı 4.3 asistle oynadı. Kariyerine ülkemizde Trabzonspor’la başlayan ve geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Igokea takımında oynayan Moody, burada 12 sayı 3.8 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz ocak ayında Çin ekiplerinden Qingdao Eagles transfer olan Moody tekrar Türkiye'ye dönüş yaptı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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