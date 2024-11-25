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        Denizlispor hayata döndü

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Edirnespor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor, 10 haftalık galibiyet özlemini dindirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:00
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        Denizlispor hayata döndü
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Edirnespor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor, 10 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Rakibini ilk yarıda Rıza Mert Pişirici, 2'nci yarıda ise Emre Furtuna'nın golleriyle dize getiren yeşil-siyahlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisini de sona erdirdi. Ligde 10 puana ulaşan Denizlispor küme düşme hattından haftalar sonra kurtularak moral buldu. Denizli temsilcisi bu hafta deplasmanda zirve yarışı veren Mardin 1969'u da yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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