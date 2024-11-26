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        Hans Vanwijn Merkezfendi Basket'le sözleşme imzaladı

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:45
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        Hans Vanwijn Merkezfendi Basket'le sözleşme imzaladı
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        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i kadrosuna dahil etti. Denizli ekibi 29 yaşındaki Belçikalı forveti kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında takımımıza güç katacak. Geçtiğimiz sezon Hapoel Holon formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 7.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla dikkat çeken Vanwijn, aynı zamanda Belçika Milli Takımı’nın da önemli bir parçası. Hoş geldin Hans Vanwijn" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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