Hans Vanwijn Merkezfendi Basket'le sözleşme imzaladı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i kadrosuna dahil etti. Denizli ekibi 29 yaşındaki Belçikalı forveti kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında takımımıza güç katacak. Geçtiğimiz sezon Hapoel Holon formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 7.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla dikkat çeken Vanwijn, aynı zamanda Belçika Milli Takımı’nın da önemli bir parçası. Hoş geldin Hans Vanwijn" ifadelerini kullandı.