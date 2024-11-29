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        Denizlispor'da babalar kenarda oğulları sahada

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle tamamen genç oyunculardan kurulu kadrosuyla ayakta kalmaya çalışan Denizlispor, geçen hafta deplasmanda Edirnespor'u 2-1 yenerek hem 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de düşme hattından sıyrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:00
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        Denizlispor'da babalar kenarda oğulları sahada
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle tamamen genç oyunculardan kurulu kadrosuyla ayakta kalmaya çalışan Denizlispor, geçen hafta deplasmanda Edirnespor'u 2-1 yenerek hem 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de düşme hattından sıyrıldı.

        Öte yandan bu maçın dikkat çeken yanlarından biri de takımın eski yıldızlarının oğullarının da sahada omuz omuza mücadele etmesiydi. Denizlispor'da kaleyi Teknik Direktör Ali Yalçın'ın kulübün altyapısında yetişen oğlu Ali Eren Yalçın korurken, yine yeşil-siyahlıların eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Bülent Ertuğrul'un oğlu Enes de ilk profesyonel lig maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Denizlispor'da yetişip kulüpte yıllarca forma giyen eski futbolcu Ali Yalçın, daha önce de teknik direktörlük yaptığı kulübe bu ay yine takım düşme hattındayken teknik adam olarak döndü.

        Ali Yalçın kulüpte göreve başlayınca ilk 11'de eldivenleri yıllardır yedek kaleci olarak takımda görev yapıp geçen sezon zaman zaman kaleyi koruyan 23 yaşındaki oğlu Ali Eren Yalçın'a verdi. Ali Yalçın gibi yıllarca kulüpte kaptanlık yaparak son olarak geçen sezon yeşil-siyahlıları çalıştıran Bülent Ertuğrul'un altyapıda yetişen ikiz oğullarından Enes Ertuğrul da bu yıl A takıma yükseldi. Henüz 16 yaşındaki Enes, ilk profesyonel lig maçına Edirnespor önünde ilk 11'de çıktı. Defansta görev yapan genç futbolcu takımının aldığı hayati galibiyette önemli rol oynadı. Enes'in yaz döneminde sakatlık yaşayan ikizi Emir Ertuğrul da altyapıda forma giyiyor. Öte yandan Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan futbolcu Emre Burgaz, sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu.

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