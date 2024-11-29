Denizlispor'da babalar kenarda oğulları sahada

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle tamamen genç oyunculardan kurulu kadrosuyla ayakta kalmaya çalışan Denizlispor, geçen hafta deplasmanda Edirnespor'u 2-1 yenerek hem 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de düşme hattından sıyrıldı.

Öte yandan bu maçın dikkat çeken yanlarından biri de takımın eski yıldızlarının oğullarının da sahada omuz omuza mücadele etmesiydi. Denizlispor'da kaleyi Teknik Direktör Ali Yalçın'ın kulübün altyapısında yetişen oğlu Ali Eren Yalçın korurken, yine yeşil-siyahlıların eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Bülent Ertuğrul'un oğlu Enes de ilk profesyonel lig maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Denizlispor'da yetişip kulüpte yıllarca forma giyen eski futbolcu Ali Yalçın, daha önce de teknik direktörlük yaptığı kulübe bu ay yine takım düşme hattındayken teknik adam olarak döndü.