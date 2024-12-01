Merkezefendi çıkış arıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 7 haftada tek galibiyetle yetinerek alt sıralardan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket milli ara sonrası yarın İstanbul'da Darüşşafaka deplasmanında çıkış arayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 7 haftada tek galibiyetle yetinerek alt sıralardan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket milli ara sonrası yarın İstanbul'da Darüşşafaka deplasmanında çıkış arayacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Darüşşafaka da ligde bu sezon Denizli temsilcisi gibi 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Merkezefendi'de milli maç arasında takıma katılan yeni yabancı transferler Stefan Moody ve Hans Vanwijn de ilk kez bu karşılaşmada forma giyecek.
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