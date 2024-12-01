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        Merkezefendi çıkış arıyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 7 haftada tek galibiyetle yetinerek alt sıralardan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket milli ara sonrası yarın İstanbul'da Darüşşafaka deplasmanında çıkış arayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:24
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        Merkezefendi çıkış arıyor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 7 haftada tek galibiyetle yetinerek alt sıralardan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket milli ara sonrası yarın İstanbul'da Darüşşafaka deplasmanında çıkış arayacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Darüşşafaka da ligde bu sezon Denizli temsilcisi gibi 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Merkezefendi'de milli maç arasında takıma katılan yeni yabancı transferler Stefan Moody ve Hans Vanwijn de ilk kez bu karşılaşmada forma giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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