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        Denizlispor'da Başkan Yıldırım'dan sert çıkış

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'da ilk tarihi yarın olarak açıklanan olağanüstü genel kurul öncesi yönetime aday çıkmazken, geçen sezonun sonundan itibaren başkanlığı sürdüren Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün sahipsiz bırakıldığı söyleyerek sert bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:11
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        Denizlispor'da Başkan Yıldırım'dan sert çıkış
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'da ilk tarihi yarın olarak açıklanan olağanüstü genel kurul öncesi yönetime aday çıkmazken, geçen sezonun sonundan itibaren başkanlığı sürdüren Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün sahipsiz bırakıldığı söyleyerek sert bir açıklama yaptı.

        Yıldırım, yaptığı açıklamada takıma sahip çıkmayan kent yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Yıldırım, "Bugün Denizlispor’a olanlar yarın Denizli’nin genelinde yaşanacaktır, birlik ve beraberlik içinde olmayan yapılar dağılmaya mahkumdur" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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