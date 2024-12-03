Denizlispor'da Başkan Yıldırım'dan sert çıkış

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'da ilk tarihi yarın olarak açıklanan olağanüstü genel kurul öncesi yönetime aday çıkmazken, geçen sezonun sonundan itibaren başkanlığı sürdüren Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün sahipsiz bırakıldığı söyleyerek sert bir açıklama yaptı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada takıma sahip çıkmayan kent yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Yıldırım, "Bugün Denizlispor’a olanlar yarın Denizli’nin genelinde yaşanacaktır, birlik ve beraberlik içinde olmayan yapılar dağılmaya mahkumdur" dedi.